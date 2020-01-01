بوابات الاشخاص

(للبيع)
|بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة للتواصل واتساب /0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047280
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