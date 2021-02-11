بوابات الأشخاص الألكترونية physical security

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية physical security - في الرياض السعودية

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تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح لأشخاص محددين لعبور هذه البوابات وذلك بصلاحيات محددة يتم التحكم فيها مسبقا. وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محاولة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمني للتواصل ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083958
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