بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح لأشخاص محددين لعبور هذه البوابات وذلك بصلاحيات محددة يتم التحكم فيها مسبقا. للتزاصل والمراسله ت / زاتس 0558860700