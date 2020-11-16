بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة - في القصيم السعودية

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تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح لأشخاص محددين لعبور هذه البوابات وذلك بصلاحيات محددة يتم التحكم فيها مسبقا. وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محالة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمني وكذلك في حالة توقف أشخاص بداخلها كما تأتي مزودة بمستشعرات للتأكد من عدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: - يبريبده
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072758
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تاريخ الإعلان
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16/11/2020
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16/11/2020
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16/11/2020
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16/11/2020
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العنوان:

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16/11/2020
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(للبيع)

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15/11/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

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(للبيع)

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العنوان:

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15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه الأحساء والخبر

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(فرصة عمل)

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14/11/2020
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(فرصة عمل)

الرجاء قراءة الاعلان بدقه احتاج شيف بنت حلويات مغربيه وفرنسيه عدد ٢ مطلوب مساعد شيف بنت مغربي.
العنوان:

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القسم: 

8,000 درهم

14/11/2020
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
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بوابات كشف معادن

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
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