بوابات افراد الالكترونيه

(للبيع)
|بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات امنيه وتنظيميه باسعار ممتازة للمشروعات واصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات دخول وخروج بكارت او بصمه ربطها باجهزة الحريق للطوارئ واجهزة الحضور والانصراف وتسجيل مواعيد دخول وخروج فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه قسم خاص للتركيب والصيانة للتواصل هاتفيا او واتساب/0501113082 ولدينا فروعنا في دولة البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054562
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال