بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات. والعديد من المزايا الاخرى