(للبيع)
|بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات. والعديد من المزايا الاخرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045680
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 دولار
اتصل
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
اتصل
اتصل
1 دولار
1 دولار
اتصل
1 ريال