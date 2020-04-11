بوابات أمنية للكشف عن المعادن

-بوابة أمنية للكشف عن المعادن – 6 منطقة -كل منطقة لديها 100 درجة لمستوى الحساسية -مبين مناطق ضوئى على جانبى البوابة إنذار صوتى وضوئى -تحكم فى صوت الانذار , -إمكانية عد الافراد تلقائية -غير ضارة لجسم الانسان