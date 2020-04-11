بوابات أمنية للكشف عن المعادن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات أمنية للكشف عن المعادن - في القاهرة مصر

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-بوابة أمنية للكشف عن المعادن – 6 منطقة -كل منطقة لديها 100 درجة لمستوى الحساسية -مبين مناطق ضوئى على جانبى البوابة إنذار صوتى وضوئى -تحكم فى صوت الانذار , -إمكانية عد الافراد تلقائية -غير ضارة لجسم الانسان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اليكترو مصر انترناشيونال
التليفون: 01227290792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 برج السلام من جسر السويس اعلى معرض راية- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/4/2020
رقم الإعلان: 2057662
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم رجال الامن والحراسات (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم رجال الامن والحراسات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم رجال الامن والحراسات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة توريد ملابس فندق اشكال يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: شركات اليونيفورم – يونيفورم ويتر

شركات اليونيفورم – يونيفورم ويتر

(للبيع)

شركات اليونيفورم – يونيفورم ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: cap and gown graduation

cap and gown graduation

(للبيع)

cap and gown graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: فيلا الترا لوكس 670م منطقه فيلات وبيسين بالبيطاش

فيلا الترا لوكس 670م منطقه فيلات وبيسين بالبيطاش

(للبيع)

فيلا الترا لوكس 670م منطقه فيلات وبيسين بالبيطاش العجمى مطلوب 2 مليون و800 01001910248 01223342232 0.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع على طريق السريع بنها المنصورة

مصنع على طريق السريع بنها المنصورة

(للبيع)

فرصة ارض مصنع ايس كريم بدون معدات مسجل شهر عقارى داخل كردون مدينة ميت غمر رخصة مستديمة على الطريق ال.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: مكتب توفير شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

مكتب توفير شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مكتب توفير شغالات ومربيات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01221796073 كلين للخدمات نوفر العمالة المنزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

(للبيع)

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: بجاج بوكسر هندى موديل 2016 رخصه سنتين طنطا

بجاج بوكسر هندى موديل 2016 رخصه سنتين طنطا

(للبيع)

للبيع بجاج بوكسر هندى موديل 2016 مرور طنطا رخصه سنتين باسمى بدون توكيلات استعمال شخصي وعداد 19 ألف ب.
العنوان:

الغربية - مصر
القسم: 

11,800 جنيه

10/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نوفر الشغالات و المربيات وراعيات مسنين لجميع المحافظات01221796073 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكشر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

9/4/2020
صورة الاعلان: اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني ببيت الوطن الحي الرابع

اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني ببيت الوطن الحي الرابع

(للتقسيط)

اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني متكامل ببيت الوطن الحي الرابع فلة دوبلكس قانوني ارضي ومتكرر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,800 جنيه

9/4/2020
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