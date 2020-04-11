بوابات أمنية للكشف عن المعادن

(للبيع)
|-بوابة أمنية للكشف عن المعادن – 6 منطقة -كل منطقة لديها 100 درجة لمستوى الحساسية -مبين مناطق ضوئى على جانبى البوابة إنذار صوتى وضوئى -تحكم فى صوت الانذار , -إمكانية عد الافراد تلقائية -غير ضارة لجسم الانسان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اليكترو مصر انترناشيونال
|التليفون:
|01227290792
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|العنوان:
|43 برج السلام من جسر السويس اعلى معرض راية- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057662
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