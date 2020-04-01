بهدوء امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش فى هدوء واستجمام وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من مركز المؤتمرات وكافيهات ونادى رياضى ومولات تجارية والجامعة الروسية باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى هدوء واستجمام فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057181
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