بهدوء امتلك شقتك بكمبوند Town Gate

(للبيع)
|عيش الهدوء اللى بتحلم بيه وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الجامعة الروسية والمدينة الطبية شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط اجمل المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش الهدوء فى كمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059295
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