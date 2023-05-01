بنقدم كل خدماتنا بأفضل عاملات تنظيف لراحتك سوفت كلين لتوفير العاملات بنوفر الك عاملات للترتيب و التنظيف نظام اليومي و بعمل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل بنوفر الك عاملات ضيافة لكافة مناسباتكم نوفر ايضا لراحتكم اسبوعي و شهري مع مبيت جربي عاملاتنا و رح تنبسطي للاتصال 0785407409