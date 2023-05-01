(For Sale)
|بنقدم كل خدماتنا بأفضل عاملات تنظيف لراحتك سوفت كلين لتوفير العاملات بنوفر الك عاملات للترتيب و التنظيف نظام اليومي و بعمل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل بنوفر الك عاملات ضيافة لكافة مناسباتكم نوفر ايضا لراحتكم اسبوعي و شهري مع مبيت جربي عاملاتنا و رح تنبسطي للاتصال 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180089
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar