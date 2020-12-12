بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

(للبيع)

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صورة الاعلان: بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ - في الجيزة مصر

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بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201111305021

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العنوان: الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076422
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ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

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