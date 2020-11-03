(للبيع)
|بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201111305021
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071274
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