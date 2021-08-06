(للبيع)
|بنش استعدال الشاسيه EL-210 صناعه روسيا ماركه SIVER 👌💥 مميزات البنش 👇 📌 يعمل البنش بطريقه شد المضخة الهوائية . 📌 يتكون من عدد 2 برج . 📌 طول المقعد 5138 مم . 📌 الطول الإجمالي 6288 ملم . 📌 يصل وزن البنش الي 1950 كجم . 📌 سعه برج الشد 10 طن . 📌 تصل حمولته الي 3500 كجم . 📌 فترة الضمان 12 شهرًا . اتصل واحجز الان 📞📞 01028005166 او زوروا موقعنا الالكتروني علي 👇👇 #بنش #استعدال #شاسيه #سياره #مستوي #ور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101840
30 جنيه
5,310 جنيه
60 جنيه
60 جنيه
30 جنيه