بنش استعدال الشاسيه EL-210 صناعه روسيا ماركه SIVER 👌💥 مميزات البنش 👇 📌 يعمل البنش بطريقه شد المضخة الهوائية . 📌 يتكون من عدد 2 برج . 📌 طول المقعد 5138 مم . 📌 الطول الإجمالي 6288 ملم . 📌 يصل وزن البنش الي 1950 كجم . 📌 سعه برج الشد 10 طن . 📌 تصل حمولته الي 3500 كجم . 📌 فترة الضمان 12 شهرًا . اتصل واحجز الان 📞📞 01028005166 او زوروا موقعنا الالكتروني علي 👇👇 #بنش #استعدال #شاسيه #سياره #مستوي #ور