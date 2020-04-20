بنت هاوس 366 م لقطه في العاصمة الاداريه بمقدم 175 الف امام حي السفارت

شقه بنت هاوس للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بمساحة 366 م كمبوند ZAVANI بجوار حي السفارات بافضل سعر للمتر 9 الاف بمقدم 175 الف واقساط متساويه على 7 سنوات بدون فوائد CLUP HOUSE FOR FREE في اميز موقع في منطقة R7 - فيو النهر الاخضر