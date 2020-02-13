بنت هاوس للبيع الحي السابع بسعر مغري جدا جدا

(للبيع)
|بنت هاوس 300م مباني + تراس 210م دور 3 و4 ب ميني كمبوند الحي السابع مكون من 5 غرف 3 حمام ريسبشن 4 قطع واجهة علي شارع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الحي السابع
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052753
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