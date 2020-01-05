بنتهاوس للبيع باقل من سعرها 210الفـ بكمباند

(للبيع)
|بنتهاوس 210م+100م روف (3نوم-3حماام-ريسبشن) البنتهاوس بكمباوند بالعاصمة الادارية بمقدم 193الف و قسط علي 8 سنين سعر المتر في الكمباوند بيدء من 10500 للتفاصيل موبايل او واتساب 01025619824
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yousser
|التليفون:
|01025619824
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047760
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