بناية تجارية 5 طوابق 4 مكاتب 18 شقة 4 محلات في المرور هذه البناية مكونة من طابق ارضي طابق ميزان 5 طوابق رووف هذه البناية تحتوي على 4 محلات 4 مكاتب 18 شقة كل شقة مكونة من (غرفتين وصالة ) مساحة الارض: 4,086 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي WB966782 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733