(For Sale)
|بناية تجارية 5 طوابق 4 مكاتب 18 شقة 4 محلات في المرور هذه البناية مكونة من طابق ارضي طابق ميزان 5 طوابق رووف هذه البناية تحتوي على 4 محلات 4 مكاتب 18 شقة كل شقة مكونة من (غرفتين وصالة ) مساحة الارض: 4,086 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي WB966782 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|المرور
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- المرور
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247932
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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