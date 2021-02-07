بناية تجارية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق تحتوي على : محلين - أستوديو - 20 شقة ( غرفتين نوم + صالة + 3 حمامات ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 115092 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733