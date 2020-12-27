(للبيع)
|بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان بنايه بموقع ممتاز في الراشديه تتكون من : 16 غرفه وصاله 47 غرفتين وصاله 1 محل تجاري تكيف مركزي 6 مواقف سيارات المساحه 7500 قدم مربع العمر 8 سنوات الدخل السنوي 9% السعر المطلوب 13,5 مليون قابل للتفاوض بالمعقول taplink.cc/usertest1841976 0589073957 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان- Al Rashidiya-Ajman
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077714
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
6,500,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل