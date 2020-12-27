بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان بنايه بموقع ممتاز في الراشديه تتكون من : 16 غرفه وصاله 47 غرفتين وصاله 1 محل تجاري تكيف مركزي 6 مواقف سيارات المساحه 7500 قدم مربع العمر 8 سنوات الدخل السنوي 9% السعر المطلوب 13,5 مليون قابل للتفاوض بالمعقول taplink.cc/usertest1841976 0589073957 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE