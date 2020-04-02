بنات فقط ( هوستوس : اي استقبال النزلاء )

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري المنشأت السياحية والفنادق بشرم الشيخ والغردقة بنات ( هوستوس : اي استقبال النزلاء ) مؤهل عالي ويتم قبول الدبلومات بشرم الحصول علي لغة اجنبية أنجليزي علي الاقل من سن 20 : 28 سنة لا يتم قبول المحجبات راتب 3000 : 4000ج - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057775
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