بنات فقط ( هوستوس : اي استقبال النزلاء )

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري المنشأت السياحية والفنادق بشرم الشيخ والغردقة بنات ( هوستوس : اي استقبال النزلاء ) مؤهل عالي ويتم قبول الدبلومات بشرم الحصول علي لغة اجنبية أنجليزي علي الاقل من سن 20 : 28 سنة لا يتم قبول المحجبات راتب 3000 : 4000ج - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mhmd fouad
التليفون: 01014616345

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العنوان: - مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057775
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مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

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30/3/2020
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11/3/2020
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25/2/2020
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27/1/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
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