بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

(للبيع)
|امتلك مطعمك اللى بتحلم بيه فى Paris Mall قريب من الجامعة الكندية والحى الحكومى وأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية مطعمك 60م وتقدر تختار الديكور اللى يناسبك بانظمة سداد مختلفة واطول فترة سداد بدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك مطعمك اللى بتحلم بيه فى باريس مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|285,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049372
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