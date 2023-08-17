بموقع مميز في الخالدية شقة 3غرف وصالة سعر جيد في الخالدية

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Ad Photo: بموقع مميز في الخالدية شقة 3غرف وصالة سعر جيد في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة - مطبخ مع بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983133 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - الخالدية
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240538
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة موقع ممتاز في الريف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة موقع ممتاز في الريف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP983796 لمزيد من المع.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شقة ممتازة غرفتين وصالة بمنطقة مخدمة في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة ممتازة غرفتين وصالة بمنطقة مخدمة في المرور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983062 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا غرفتين نوم وصالة إطلالة مميزة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بالطوابق العليا غرفتين نوم وصالة إطلالة مميزة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ حمام الرقم المرجعي : AP115430 لمزيد من المعلو.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شقة فاخرة مفروشة بالكامل غرفة نوم منظر مذهل في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فاخرة مفروشة بالكامل غرفة نوم منظر مذهل في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- صالة طعام \معيشة - غرفة نوم ماستر - مطبخ مفتوح - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP982695 لمز.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: انتقل الي غرفتين وصالة بشارع المرور سعر ممتاز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الي غرفتين وصالة بشارع المرور سعر ممتاز

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP980009 لمزيد من.
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17/8/2023
Ad Photo: اتصل الان شقة حديثة غرفة وصالة جاهزة للنقل في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

اتصل الان شقة حديثة غرفة وصالة جاهزة للنقل في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت الرقم المرجعي : AP980542 لمزيد من.
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17/8/2023
Ad Photo: شقة اول ساكن بالطوابق العليا واطلالة خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة اول ساكن بالطوابق العليا واطلالة خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP115951 لمزيد من المعلوم.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: لا تضيع الفرصة شقة غرفتين نوم وبلكونة اطلالة بحرية في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

لا تضيع الفرصة شقة غرفتين نوم وبلكونة اطلالة بحرية في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة م.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا شقة غرفتين نوم وبلكونة سعر ممتاز في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بالطوابق العليا شقة غرفتين نوم وبلكونة سعر ممتاز في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ 3 حمامات - بلكونة الرقم المرجعي : AP115491 لم.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: شقة فخمه 3 غرف نوم وصالة مع غرفة خادمة في النادي السياحي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فخمه 3 غرف نوم وصالة مع غرفة خادمة في النادي السياحي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خدامة 3 حمامات الرقم المرجعي : .
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17/8/2023
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستر وبلكونة موقع مميز في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستر وبلكونة موقع مميز في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP116831 لمزيد م.
Category: 

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10/8/2023
Ad Photo: استديو مفروش بالكامل مع جيم ومسبح دفعات شهرية في المعمورة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو مفروش بالكامل مع جيم ومسبح دفعات شهرية في المعمورة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة معيشة / نوم - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP116706 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه .
Category: 

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10/8/2023
Ad Photo: انتقل الآن شقة مفروشة غرفة وصالة دفعات شهرية في المعمورة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن شقة مفروشة غرفة وصالة دفعات شهرية في المعمورة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP11392 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
Category: 

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10/8/2023
Ad Photo: شقة مطلة على القناة غرفة نوم وصالة دفعات مرنة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مطلة على القناة غرفة نوم وصالة دفعات مرنة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP116544 لمزيد من ال.
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8/8/2023
Ad Photo: صفقة جيدة شقة مفروشة غرفتين نوم وبلكونة بسعر جيد في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

صفقة جيدة شقة مفروشة غرفتين نوم وبلكونة بسعر جيد في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي .
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8/8/2023
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