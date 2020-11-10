(للإيجار)
|بموقع مميز على طريق النصر شقة مفروشة للايجار بجوار سيتي ستارز مول مدينة نصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ كامل مكيفة بجميع الكماليات بسعر لقطة اليوم 450ج والشهر 9000ج للاستعلام01113240072 وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071941
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