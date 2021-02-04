بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب

(للإيجار)
|بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن +2حمام +مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه)و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات دور مميز بالاسانسير ومفروشة بالكامل اليوم 900ج الشهر 17000ج للحجز 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082664
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