بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عب

(للإيجار)
|بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن +2حمام +مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه)و مكيفة بالكامل بجميع الكماليات دور مميز بالاسانسير ومفروشة بالكامل اليوم 900ج الشهر 17000ج للحجز01098184477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01098184477
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|العنوان:
|مدينه نصر- ممدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082467
2,360,000 جنيه
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