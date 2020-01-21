بموقع حيوى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بموقع حيوي جدا فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات عيادات ومطاعم وجيم ونادى رياضى وملاهى وحاجات تانية كتيرهتعيش فى شقتك 190م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر وغرفة ملابس +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع حيوي فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|221,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049831
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