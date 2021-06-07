بمنطقة مميزة فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج

فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج قريب من مدينة الطبية و ارض المعارض شقة 111 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالجراج وقريب من حمامات سباحة ونادى رياضى متكامل و مطاعم ومول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج كل ده عندنا فى كابيتال هايتس ب152الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية