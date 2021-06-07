بمنطقة مميزة فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمنطقة مميزة فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج - في القاهرة مصر

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فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج قريب من مدينة الطبية و ارض المعارض شقة 111 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالجراج وقريب من حمامات سباحة ونادى رياضى متكامل و مطاعم ومول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج كل ده عندنا فى كابيتال هايتس ب152الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 152,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096105
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