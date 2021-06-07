بمنطقة مميزة فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج

(للبيع)
|فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بالجراج قريب من مدينة الطبية و ارض المعارض شقة 111 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالجراج وقريب من حمامات سباحة ونادى رياضى متكامل و مطاعم ومول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج كل ده عندنا فى كابيتال هايتس ب152الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096105
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