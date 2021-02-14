بمنطقة الاستثمار امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|بمنطقة الاستثمارامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمنطقة منخفضة السكان و قريبة من حى السفارات شقة 124 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ ) تشطيب كامل بالجراج و اشتراك النادى الرياضى ب170 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083803
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