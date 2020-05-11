بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20

(للبيع)
|يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف WL20 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •Record Capacity: 50,000 •Finger Algorithm ZKFinger VX10.0 •Display 2.8-inch TFT Screen •Communication Wi-Fi , USB-Host, USB-Client •Standard Functions SSR, DST,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059348
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10 جنيه
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