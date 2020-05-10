بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

(للبيع)
|تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف X628-TC للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity:10,000 •Record Capacity: 100,000 •Communication: TCP/IP,RS232/485,USB Host •Other function : 3 inch colorful display
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059182
10 جنيه
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