بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف X628-TC للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity:10,000 •Record Capacity: 100,000 •Communication: TCP/IP,RS232/485,USB Host •Other function : 3 inch colorful display