بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف IN05-A والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 10,000 (Optional ( •Record Capacity:100,000 •Communication: TCP/IP,USB ( Host& client( •Other Functions: Backup battery, access contro