بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A - في الإسكندرية مصر

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يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف IN05-A والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 10,000 (Optional ( •Record Capacity:100,000 •Communication: TCP/IP,USB ( Host& client( •Other Functions: Backup battery, access contro
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059349
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صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خصومات خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K14 - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف MB20 - في الإسكندرية مصر

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: عروض شهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX14 - في الإسكندرية مصر

عروض شهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
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10 جنيه

10/5/2020
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صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40 - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50 - في الإسكندرية مصر

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30 - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K30 يسر شركة Royal Surveillance syste.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/5/2020
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