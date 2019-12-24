بمناسبة الكريسماس القسط عليك والفرش علينا في السخنة

(للبيع)
|بمناسبة الكريسماس امتلك في السخنة بأقل مقدم ومن غير اي فوائد وبالتقسيط المريح يعني هيبقي القسط عليك والفرش علينا وخدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدييية من عندنا بمناسبة الكريسماس اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046434
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