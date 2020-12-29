(للبيع)
|بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن+جاردن) وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077944
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