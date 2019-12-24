بمقدم104 الف شقة للبيع تشطيب كامل تاني نمرة من شارع التسعين

شقة 151 (3نوم-2حمام-ريسبشن) في قلب التجمع الخامس تاني نمرة من شارع التسعين علي بعد 8 دقائق من العاصمة الادارية و 8 دقائق من الجامعة الامريكية الشقق مساحات تبدء من 95مسعر المتر يبدء من 13الفـ تشطيب كامل و قسط علي 8 سنين استلام 3سنين و نص مقدم 10%(110الف )للتفاصيل موبايل او واتساب علي 0102561982