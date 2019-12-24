بمقدم104 الف شقة للبيع تشطيب كامل تاني نمرة من شارع التسعين

(للبيع)
|شقة 151 (3نوم-2حمام-ريسبشن) في قلب التجمع الخامس تاني نمرة من شارع التسعين علي بعد 8 دقائق من العاصمة الادارية و 8 دقائق من الجامعة الامريكية الشقق مساحات تبدء من 95مسعر المتر يبدء من 13الفـ تشطيب كامل و قسط علي 8 سنين استلام 3سنين و نص مقدم 10%(110الف )للتفاصيل موبايل او واتساب علي 0102561982
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yousser
|التليفون:
|01025619824
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046490
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