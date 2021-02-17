بمقدم 99 الف امتلك وحدتك ارضي بجاردن باطلاله متميزة ع النهر الاخضر بمنطقة r

امتلك وحدتك السكنية ارضي بجاردن +اشتراك نادي هدية بمنطقة r8 في اكبر كمبزند سكني يعمل بالطاقة الشمسية بمساحة 148 ممكونة من :(3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) قريبه من من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، ومجمع أناكاجي وعلى بعد دقايق من النهر الأخضر، والحديقة المركزية، والقصر الرئاسي. بمقدم 99 الف بس والباقي بالتقسيط مريح بدون فوايد واستمتع بخدمات ملهاش مثيل من نادي رياضي حمامات سباحة وكمان خدمات ع الروف ممشي وجاردن وخدمات تاني كتير يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب واحجز