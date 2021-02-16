بمقدم 90 الف امتلك شقتك باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

بمقدم 90 الف تملك شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب بارقي كمبوند سياحي متاكامل الخدمات بمنطقة r7 بالقرب من منطقة بنوك واطول فترة سداد وبدون فوايد شقتك بمساحة 166 م مكونة من: (3غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) وكل الخدمات اللي بتحلم بيها هتلاقيها في اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات يلا كلمنا وانتهز الفرصة واحجز وحدتك باقل سعر تنافسي للمتر قبل غلاء الاسعار ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب