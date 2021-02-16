بمقدم 90 الف امتلك شقتك باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

(للتقسيط)
|بمقدم 90 الف تملك شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب بارقي كمبوند سياحي متاكامل الخدمات بمنطقة r7 بالقرب من منطقة بنوك واطول فترة سداد وبدون فوايد شقتك بمساحة 166 م مكونة من: (3غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) وكل الخدمات اللي بتحلم بيها هتلاقيها في اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات يلا كلمنا وانتهز الفرصة واحجز وحدتك باقل سعر تنافسي للمتر قبل غلاء الاسعار ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084026
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