بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر

لو نفسك في شاليه علي البحر ورمال صافيه وناعمة بدون صخور وباقل مقدم يبقي امتلك شاليهك من روزا في راس سدر بمقدم84الف بس بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة وبدون فوايد واتساب01013937774