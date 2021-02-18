بمقدم 78 الف امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع لاند سكيب

(للتقسيط)
|استثمر و امتلك وحدتك بفيو مميز جدا ع لاند سكيب في اميز احياء العاصمة السكنية فى الحي السكني السابع r7 على محور بن زايد المركزي مباشرة بمقدم78 الف وحدتك بمساحة 144م مكونة من : (غرفة نوم رئيسية بحمام خاص+2 غرفة نوم +حمام+جست تواليت+2تراس) يلا كلمنا وانتهز الفرصة واحجز وحدتك باقل سعر تنافسي للمتر قبل غلاء الاسعار ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|78,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084380
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