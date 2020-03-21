بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

(للبيع)
|بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . استلم فورى شقتك فى اميز كمبوند فى التجمع الخامس . شقتك متشطبة سوبر لوكس مكونة من (2 غرفة + 1 حمام + ريسبشن + مطبخ) الكمبوند متكامل الخدمات ( نوادى – مدارس انترناشونال – مطاعم – كافيهات – كلوب هاوس – فنادق ) انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056592
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