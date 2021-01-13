بمقدم 59 الف امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

(للبيع)
|قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى راس سدر 90 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبرلوكس واستمتع انت وعيلتك باحلى جو ومياة نقية وشاطئ رملى بمقدم 59 الف و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 0120135481 و امتلك شاليهك باجمل فيو ع حمامات السباحة فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|590,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079889
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