(للبيع)
|بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله علي البحر من شاليهك استمتع بالون الازرق حواليك في كل مكان في القرية في اجدد واقرب قري السخنة للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054868
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