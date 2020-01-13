(للبيع)
|بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل واستفيد بموقع مميز وفيو بحر مميز علي البحر وخدمات (مطاعم –كافيهات – لاند سكيب – كريستال لاجونز – حمامات سباحة - جراجات ) مساحات تبدا من (شاليه – تون وتوين – فيلا ) للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050689
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