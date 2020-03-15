بمقدم 5% اختار مساحتك من شقة لفيلا في اميز كمبوند في اكتوبر من اوراسكوم

(للبيع)
|امتلك المساحة اللي تختارها من ( شقة – تون و توين هاوس – لفيلا ) بمقدم 5 % في اكبر وارقي كمبوند باكتوبرعلي مساحة 1000 فدان واستفيد من خدمات المشروع Club houses )علي مساحة 35 فدان – مساحات واسعة من الاند سكيب والاجونز - اوتيلات – مدارس جامعات – كوميرشال ايريا – عيادات – مستشفي – مكتبة – مسرح ) الكمبوند كامل المرافق والخدمات محطات مياة وكهربا وغاز وخطوط ارضي للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056070
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