بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك

(للبيع)
|بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وقسط الباقي علي 4 سنين بدون فوايد لتفاصيل اكتر ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,041,380 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056648
750,000 جنيه
اتصل
68,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
194,000 جنيه
183,000 جنيه
149,000 جنيه
189,000 جنيه
165,000 جنيه
187,000 جنيه