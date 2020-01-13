بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف جنية بس وبالتقسيط علي 9 سنين و60 دقيقة من شغلك ليه تعيش في الزحمة والدوشة لما ممكن تروح شغلك من شاليهك مساحات تبدا من 100 م للتفاصيل كلمنا 01211411556