بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف جنية بس وبالتقسيط علي 9 سنين و60 دقيقة من شغلك ليه تعيش في الزحمة والدوشة لما ممكن تروح شغلك من شاليهك مساحات تبدا من 100 م للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048863
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