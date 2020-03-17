بمقدم 100 الف استلم وحدتك بزيد ايست من ora كاملة التشطيب

(للبيع)
|استلم وحدتك كاملة التشطيب من زيد ايست من ora بالمطابخ والتكيفات تشطيب مميز سوبر لوكس باحداث الديكورات وب خامات هاي كوليتي يعني هتستلم وانت مطمن وحدة مميزة علي فيو مميز سنترال بارك علي مساحة 65 فدان بمقدم يبدا 100 الف جنية وبيتحدد علي حسب مساحة الوحدة وبالتقسط علي 10 سنين للتفاصيل اكتر عن الوحدات كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056276
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