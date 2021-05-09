بمقدم 10% شقتك في The addrest east التجمع الخامس تشطيب كامل

(للبيع)
|شقة للبيع 145م( 3غرف + 2حمام + ريسيبشن + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل بالقرب من شارع التسعين التجمع الخامس بمقدم 10% The Addrest EAST يتميز بالتصميمات المعمارية العصرية والانيقة المساحات الخضراء بحيرات صناعية كريستالية نادي جيم سبا جاكوزي طرق لركوب الدراجات مواقف وجراجات للسيارات مؤمنة ومصممة بشكل جيد لتجنب حدوث ازدحام مركز تجاري نادي صحي واجتماعي حمامات سباحة بمساحات مختلفة ملاعب كاميرات مراقبة احجز وحدتك وشرفنا بالاتصال لمعرفة باقي التفاصيل 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|the addres east- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|256,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093675
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