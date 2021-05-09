بمقدم 10% امتلك شقتك بحديقة خاصة في التجمع

دوبلكس 160 (3غرف + ريبسيبشن + مطبخ +2حمام + حديقة) تشطيب كامل بالقرب من الخدمات the addres east كمبوند راقي يقع بالقرب من الرحاب ب 7 دقائق وكمبوند مونتن فيو يتميز بخدماته المميزة والحديثة مساحات خضراء حمامات سباحة بحيرات كريستالية جيم سبا جاكوزي باحدث الاجهزة طريق مخصص للدرجات تراك للمشي نادي صحي نادي اجتماعي كيدز ايريا للاطفال امن وحراسة 24 ساعة جراجات ومواقف للسيارات مؤمنة بشكل جيد لتجنب الازدحام يلا عيش حياة الرفاهية واحجز وحدتك للاستفسار على 01013937774