بمقدم 0% اتملك شقتك ف اول كمبوند رياضي ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|لو بتدور علي شقة ليك ولعيلتك في مكان حيوي وبمستوي راقي وحواليك كل الخدمات من : جراچ _ملاعب رياضية تنس -سكواش-كرة قدم تراك للعجل و الجري منطقة العاب للأطفال وغيرها كتير يبقي (سين 7 ) الاختيار المناسب ليك امتلك شقتك بمساحة 124 ممكونة من (2غرفة+حمام+مطبخ+رسبشن) متخليش الفرصة تفوتك واحجز وحدتك بانظمة سداد تنافسية وبدون فوايد وكلمنا ع 01021551076 فون او راسنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083847
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