بمقدم 0% اتملك شقتك ف اول كمبوند رياضي ف العاصمة الادارية

لو بتدور علي شقة ليك ولعيلتك في مكان حيوي وبمستوي راقي وحواليك كل الخدمات من : جراچ _ملاعب رياضية تنس -سكواش-كرة قدم تراك للعجل و الجري منطقة العاب للأطفال وغيرها كتير يبقي (سين 7 ) الاختيار المناسب ليك امتلك شقتك بمساحة 124 ممكونة من (2غرفة+حمام+مطبخ+رسبشن) متخليش الفرصة تفوتك واحجز وحدتك بانظمة سداد تنافسية وبدون فوايد وكلمنا ع 01021551076 فون او راسنا ع واتساب