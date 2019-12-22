بمقدم بسيط هتمتلك في احلي كمبوند العاصمة

هتدفع مقدم بسيط وقسط براحتك ومش هتدفع اي فوايد وكل ده موجود في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue وسط خدمات كتير منها حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وامن 24 ساعة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة